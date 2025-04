Fiorentina sfida il Betis Siviglia | Isco e Cardoso le chiavi del match

Fiorentina è inferiore soltanto al Chelsea. Ma il Betis Siviglia è squadra di tradizione e presente. Manuel Pellegrini ha regalato uno status interessante a un club che arrivava da stagioni complicate. Modulo? Di partenza una sorta di 4-4-2, ma il sistema di gioco lo fanno i movimenti di Isco, libero di agire sulla trequarti e trasformare il modulo in un 4-2-3-1. Difesa a quattro dalla quale non si deroga, costruzione dal basso con il coinvolgimento quasi esasperato dei terzini, tanto che spesso vengono utilizzati tutti e quattro nel corso delle partite (Sabaly e Ruibal a destra, l’ex Torino e Milan Rodriguez e Perraud a sinistra). Il Betis è squadra che vuol fare la partita (non un male per la Fiorentina), tiene la difesa alta (orfana del leader Llorente, in mezzo giocheranno Bartra e l’ex Napoli Natan) con l’obiettivo di aggredire nella metà campo avversaria dove le operazioni le comanda Cardoso, mediano italo-americano finito nel mirino della Fiorentina qualche mese fa. 🔗 Sport.quotidiano.net - Fiorentina sfida il Betis Siviglia: Isco e Cardoso le chiavi del match Rispetto al recente passato il livello si alza. E non di poco. Anche se, rose alla mano, laè inferiore soltanto al Chelsea. Ma ilè squadra di tradizione e presente. Manuel Pellegrini ha regalato uno status interessante a un club che arrivava da stagioni complicate. Modulo? Di partenza una sorta di 4-4-2, ma il sistema di gioco lo fanno i movimenti di, libero di agire sulla trequarti e trasformare il modulo in un 4-2-3-1. Difesa a quattro dalla quale non si deroga, costruzione dal basso con il coinvolgimento quasi esasperato dei terzini, tanto che spesso vengono utilizzati tutti e quattro nel corso delle partite (Sabaly e Ruibal a destra, l’ex Torino e Milan Rodriguez e Perraud a sinistra). Ilè squadra che vuol fare la partita (non un male per la), tiene la difesa alta (orfana del leader Llorente, in mezzo giocheranno Bartra e l’ex Napoli Natan) con l’obiettivo di aggredire nella metà campo avversaria dove le operazioni le comanda, mediano italo-americano finito nel mirino dellaqualche mese fa. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Conference League: il Celje passa e affronterà la Fiorentina. Vincono Chelsea e Betis Siviglia - Giovedi di Europa League e Conference, con Roma, Lazio e Fiorentina impegnate tra le 18.45 e le 21 con l`obiettivo di centrare la qualificazione... 🔗calciomercato.com

Dove vedere Betis Siviglia-Fiorentina in tv, Conference League 2025: orario, canale, streaming - Andrà in scena giovedì 1° maggio, alle ore 21.00, la sfida di andata della semifinale di Conference League 2024-2025 di calcio tra gli spagnoli del Real Betis e la Fiorentina: nella sfida prevista all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia i toscani vogliono ipotecare il passaggio alla finale della terza competizione continentale. La vincente di questo doppio confronto affronterà nell’ultimo atto la formazione che uscirà dal confronto tra gli inglesi del Chelsea e gli svedesi del Djurgarden. 🔗oasport.it

Pagelle Fiorentina-Celje 2-2: Mandragora e Kean protagonisti. Sfida al Betis nella terza semifinale europea di fila - La Fiorentina soffre, ma si regala la terza semifinale consecutiva in Conference League. Al Franchi i viola di Raffaele Palladino devono accontentarsi del pareggio per 2-2 contro il Celje. Un risultato sufficiente per superare il turno, in virtù del 2-1 dell’andata. Nel prossimo turno la Fiorentina sfiderà il Real Betis. La squadra viola parte forte e sfiora più volte l’1-0. Al 37? arriva finalmente il gol. 🔗sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

Fiorentina sfida il Betis Siviglia: Isco e Cardoso le chiavi del match; Siviglia, un fiume magico aspetta “il veliero” viola. Ecco perché il Real Betis Balompié si chiama così; Dove vedere Betis-Fiorentina in diretta tv e streaming?; Alla scoperta del Betis, prossimo avversario della Fiorentina nella semifinale di Conference League. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina sfida il Betis Siviglia: Isco e Cardoso le chiavi del match - La Fiorentina affronta il Betis Siviglia di Pellegrini. Isco e Cardoso sono i protagonisti da tenere d'occhio. 🔗msn.com

Fiorentina: 1.200 tifosi in trasferta a Siviglia per la sfida contro il Betis - Circa 1.200 tifosi della Fiorentina si riuniranno a Siviglia per sostenere la squadra contro il Betis al Villamarin. 🔗msn.com

Joaquin: Un Ponte di Nostalgia tra Fiorentina e Betis Siviglia - Joaquin, simbolo di tecnica e nostalgia, unisce Fiorentina e Betis Siviglia. Ricordi e leggende tra ex giocatori e staff. 🔗msn.com