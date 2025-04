Fiorentina Palladino | "Kean rientra ed è pronto Un orgoglio affrontare Pellegrini"

Fiorentina, Palladino: "Contro di noi giocano tutti alla morte. L'occasione di Zaniolo arriverà" - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida... 🔗calciomercato.com

Commisso chiaro: «Questi due giocatori devono rimanere. Kean? Per la Fiorentina è incedibile, e su Palladino…» - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina Juve: c’è un risultato che non ‘appartiene’ alla squadra di Palladino. La curiosità verso la sfida del Franchi - di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve: un risultato non ‘appartiene’ alla Viola. La curiosità verso la sfida del Franchi che riguarda la squadra di Palladino Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche verso la partita di domani contro la Fiorentina. Analizzando l’andamento stagionale, nessun pareggio nelle ultime otto partite della Viola in campionato (4V, 4P); più in generale, dall’inizio del 2025 nessuna formazione ha pareggiato meno match dei viola in Serie A: uno in 11 gare (al pari del Monza). 🔗juventusnews24.com

Fiorentina, Palladino: "Kean rientra ed è pronto. Un orgoglio affrontare Pellegrini" - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Betis: `Ho parlato con Kean, sta bene ed è. 🔗calciomercato.com

Conference: Palladino "Kean sta bene, è pronto per giocare" - (ANSA) - FIRENZE, 30 APR - "Moise è pronto per giocare, sta bene, è sereno e carico, ma devo ancora decidere". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, parlando a Siviglia alla v ... 🔗corrieredellosport.it

Pagina 0 | Palladino: "Fiorentina, la pressione si sfida così". Poi l'annuncio su Kean - Il tecnico viola, nella conferenza stampa di vigilia, ha presentato l'andata della semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia ... 🔗tuttosport.com