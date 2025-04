Fiorentina l'ex Pizarro | "Fagioli mi ha conquistato Kean ha trovato il suo posto nel mondo"

Fiorentina e Roma David Pizarro è intervenuto in una lunga intervista al Corriere Fiorentino dove. 🔗 L`ex centrocampista, fra le altre, di Inter,e Roma Davidè intervenuto in una lunga intervista al Corriere Fiorentino dove. 🔗 Calciomercato.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Fiorentina bella di notte: terza semifinale in tre anni in Conference. Coni il Celje basta il pari - Fiorentina – Celje 2-2 FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri ; Folorunsho, Mandragora (90? Adli), Cataldi, Fagioli (80? Richardson), Parisi (81? Gosens); Gudmundsson (90? Beltran), Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Harder, Caprini, Romani. Allenatore: PalladinoCELJE (4-2-3-1): Silva, Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubet, Seslar, Svetlin; Matko (90? Edimilson). 🔗corrieretoscano.it

Convocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani - di RedazioneConvocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani per il match in programma alle 12:30 Oggi, domenica 23 gennaio andrà in scena Fiorentina Inter Women, sfida valevole per la Poule Scudetto della Serie A femminile: questo l’elenco delle convocate da mister Piovani per le nerazzurre. I dettagli dal comunicato del club meneghino. Dopo il 3-3 nel derby contro il Milan, l’Inter torna in campo nella Poule Scudetto per la sfida sul campo della Fiorentina. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Pizarro: “Conosco i tifosi, so che non apprezzano come gioca ora la Fiorentina. Mi aspetto molto da Zaniolo” - L’ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro è passato nello studio di Radio Bruno, intervenendo ai microfoni del Pentasport. Il Pek, che ha vestito la maglia viola dal 2012 al 2015 ... 🔗msn.com