Fiorentina i convocati per il Betis | la scelta su Kean e Colpani

convocati della Fiorentina di Raffaele Palladino in vista della sfida di Conference League contro il Betis. Tutti i dettagli in merito Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha presentato la lista dei convocati per il Betis. Ritornano Moise Kean ed Andrea Colpani. Di seguito l’elenco completo. Portieri: De Gea, Martinelli, TerraccianoDifensori: Comuzzo, Moreno, Parisi, . 🔗 Calcionews24.com - Fiorentina, i convocati per il Betis: la scelta su Kean e Colpani La lista didelladi Raffaele Palladino in vista della sfida di Conference League contro il. Tutti i dettagli in merito Raffaele Palladino, allenatore della, ha presentato la lista deiper il. Ritornano Moiseed Andrea. Di seguito l’elenco completo. Portieri: De Gea, Martinelli, TerraccianoDifensori: Comuzzo, Moreno, Parisi, . 🔗 Calcionews24.com

