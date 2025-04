Fiorello indagato per una battuta | ecco chi lo ha denunciato

«Questa non è una regione è un rave». Fiorello è indagato per diffamazione dopo la battuta contro la Regione Liguria - Rosario Fiorello, conduttore del programma ‘VivaRai2!’, è indagato per diffamazione dalla Procura di Imperia in seguito a una querela presentata dal vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana. Cosa è successo? Il fascicolo è stato aperto dal procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Piana ha denunciato la puntata del programma di Fiorello in cui definiva «la Liguria un rave» con «il vice di Toti finito in un’inchiesta con escort e cocaina, Toti è stato arrestato e quindi adesso ne serve un altro, il vice, ma questa non è una Regione, questa è un rave, d’ora in poi chi vuole ... 🔗open.online

Fiorello indagato per diffamazione per una battuta sulla Liguria: “Festini con escort e coca, la regione è un rave” - La satira di Rosario Fiorello finisce nel mirino della magistratura. Lo showman siciliano, 64 anni, è indagato per diffamazione dalla Procura di Imperia in seguito a una querela presentata dal vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana. Oggetto del contendere, alcune battute pronunciate da Fiorello durante la puntata di ‘VivaRai2!’ dell’8 maggio 2024, il giorno dopo l’arresto dell’allora presidente Giovanni Toti. 🔗ilfattoquotidiano.it

