Finti vaccini anti Covid Anche l’avvocato chiede di poter patteggiare la pena

vaccini inoculati per finta, all'hub Paolinelli della Baraccola, e buttati nella spazzatura dall'infermiere Emanuele Luchetti, adesso Anche l'avvocato Gabriele Galeazzi vuole patteggiare. Ieri ha avanzato la richiesta, attraverso il suo legale Riccardo Leonardi, al gup Alberto Pallucchini dove è in corso l'udienza preliminare per 77 indagati accusati a vario titolo di corruzione, peculato e falso in atto pubblico. Galeazzi, 53 anni, è accusato di essere uno dei sei intermediari che avrebbero agevolato il lavoro dell'infermiere mettendolo in contatto con persone (da cui avrebbe preso denaro) che non volevano vaccinarsi ma avevano bisogno del green pass per lavorare e per spostarsi durante la pandemia da Covid-19. Una posizione che l'avvocato ha sempre respinto, dichiarandosi estraneo ai fatti.

I vaccini anti Covid-19 non sono «pieni di SV40» - Secondo le affermazioni del professor Angus Dalgleish – udibili in una clip che diversi utenti condividono su Facebook – i vaccini Pfizer sarebbero «tutti pieni di SV40». Torniamo quindi a parlare della presenza di sequenze di DNA del virus delle scimmie e delle sue presunte implicazioni nella salute dei vaccinati contro la Covid-19. Per chi ha fretta: Secondo l’oncologo Angus Dalgleish i vaccini a mRNA di Pfizer sarebbero «pieni di SV40». 🔗open.online

L’EMA non ha ammesso che i vaccini anti-Covid a mRNA siano sperimentali - Diverse condivisioni su Threads diffondono lo screen di un articolo del sito svizzero Uncut-News dove si riporta una fake news sull’EMA. L’Ente avrebbe ammesso che i «vaccini a mRNA sono sperimentali» e si sarebbero vaccinate milioni di persone «senza linee guida chiare». Per chi ha fretta: L’EMA non ha mai disconosciuto i vaccini a mRNA. La fonte è un documento dell’Agenzia europea che si riferisce ai vaccini veterinari. 🔗open.online

In Montana proposta legge per vietare i vaccini a mRNA, anti Covid compreso: “Impatto enorme sulla salute” - Il deputato repubblicano Greg Kmetz ha presentato alla Camera del Montana, negli Stati Uniti, un disegno di legge per portare al bando dei vaccini a mRNA, come quelli anti Covid. L'eventuale approvazione avrebbe conseguenze importanti sulla salute dei cittadini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

