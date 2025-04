Finta aggressione fascista | la Regione Liguria chiederà i danni al sindacalista Cgil Sinistra nel panico

Liguria il caso del sindacalista genovese, segretario cittadino della Fillea Cgil Fabiano Mura, indagato dalla Procura di Genova con l’accusa di simulazione di reato per “aver inventato” l’aggressione fascista di cui sarebbe stato vittima lo scorso 15 aprile da parte di due sconosciuti. In concomitanza con la denuncia del sindacalista risultata falsa l’assemblea il 15 aprile scorso approvò all’unanimità un ordine del giorno “per condannare l’aggressione subita dal sindacalista della Cgil”.Nella seduta del 29 aprile il centrodestra ha invece approvato un’inversione dell’ordine dei lavori dell’assemblea per votare due interrogazioni presentate dal consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza per impegnare il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sua Giunta a “costituirsi parte civile per l’avvio delle procedure per la richiesta di danno d’immagine” e sapere “se, come auspicabile, stiano attendendo gli esiti delle indagini relative alla vicenda in oggetto prima di esprimere solidarietà alla presunta vittima”. 🔗 Secoloditalia.it - Finta aggressione fascista: la Regione Liguria chiederà i danni al sindacalista Cgil. Sinistra nel panico È approdata al Consiglio regionale dellail caso delgenovese, segretario cittadino della FilleaFabiano Mura, indagato dalla Procura di Genova con l’accusa di simulazione di reato per “aver inventato” l’di cui sarebbe stato vittima lo scorso 15 aprile da parte di due sconosciuti. In concomitanza con la denuncia delrisultata falsa l’assemblea il 15 aprile scorso approvò all’unanimità un ordine del giorno “per condannare l’subita daldella”.Nella seduta del 29 aprile il centrodestra ha invece approvato un’inversione dell’ordine dei lavori dell’assemblea per votare due interrogazioni presentate dal consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza per impegnare il presidente dellaMarco Bucci e la sua Giunta a “costituirsi parte civile per l’avvio delle procedure per la richiesta di danno d’immagine” e sapere “se, come auspicabile, stiano attendendo gli esiti delle indagini relative alla vicenda in oggetto prima di esprimere solidarietà alla presunta vittima”. 🔗 Secoloditalia.it

