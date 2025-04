Finisce con la gamba in una fresa trasportato d' urgenza al Ca' Foncello

Stava lavorando in un terreno attiguo alla sua abitazione con una fresa ma è rimasto ferito gravemente ad una gamba che è rimasta incastrata nell'attrezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 a Quinto di Treviso, in via Everest. Coinvolto un pensionato di 88 anni, S.S.. L'anziano è stato.

