Finisce col parapendio contro un albero salvato

parapendio, finito su un albero dopo essere decollato dalla base di Soglio a Orero.L'allarme è scattato intorno alle 13 di mercoledì 30 aprile 2025 e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna oltre. 🔗 Genovatoday.it - Finisce col parapendio contro un albero, salvato Disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, per il pilota di un, finito su undopo essere decollato dalla base di Soglio a Orero.L'allarme è scattato intorno alle 13 di mercoledì 30 aprile 2025 e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna oltre. 🔗 Genovatoday.it

