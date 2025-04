Finge femminicidio per tendere una trappola ai carabinieri e fare una strage | arrestato

strage. Il protagonista del folle piano è un 64enne di Ozieri, nel Sassarese, arrestato dai carabinieri dopo un intervento ad altissimo rischio nella notte tra martedì e mercoledì. La procura di Sassari ha disposto la sua custodia cautelare in carcere a Bancali, con le accuse di strage e simulazione di reato.Leggi anche: Fabio Fazio, blitz dei carabinieri e multa da 100mila euro alla sua azienda che produce cioccolatoUn finto omicidio per attirare i carabinieriTutto ha avuto inizio nella notte, quando il 64enne ha chiamato il numero di emergenza 112, dichiarando di aver appena ammazzato la moglie. Le forze dell'ordine sono intervenute d'urgenza presso la sua abitazione, trovando la porta chiusa e l'odore di gas che fuoriusciva con forza.

