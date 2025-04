Finge di aver ucciso la moglie ma era una trappola per i Carabinieri arrestato | voleva farli saltare in aria

arrestato in flagranza di reato per strage, minaccia a pubblico ufficiale e simulazione di reato. Il 64enne ha teso a Carabinieri e Polizia una trappola Fingendo di aver compiuto un femminicidio perché voleva far saltare in aria gli uomini in divisa.

