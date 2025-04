Filippo il santo della gioia la proiezione a Galatina

proiezione del Film: Filippo Il santo della gioia. Regia di Giuseppe VerdescaImmergetevi nella vita ispiratrice di San Filippo Neri, il santo che ha portato fede, allegria e speranza nelle strade di Roma del XVI secolo. Questo film racconta la straordinaria. 🔗 Lecceprima.it - Filippo il santo della gioia, la proiezione a Galatina Vi invitiamo a partecipare alladel Film:Il. Regia di Giuseppe VerdescaImmergetevi nella vita ispiratrice di SanNeri, ilche ha portato fede, allegria e speranza nelle strade di Roma del XVI secolo. Questo film racconta la straordinaria. 🔗 Lecceprima.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Cinema: “Il Santo di carne” arriva a Napoli, al Posillipo, proiezione e incontro con il regista - Autobiografia immaginaria e poetica di Alfonso Maria de’ Liguori, autore della celebre “Tu scendi dalle stelle”. Il docufilm “Il Santo di carne” di Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Enrico Lo Verso arriva al Cinema Posillipo di Napoli mercoledì 26 febbraio alle ore 20.30, alla presenza del regista e parte del cast. Si tratta della “prima” nel capoluogo campano al termine di un lungo tour di presentazioni in tutta Italia e dopo aver vinto il premio come miglior regia al Terra di Siena Film Festival. 🔗ildenaro.it

“La pietra del santo”: proiezione in anteprima del film di Andrea Malandra - Mercoledì 9 aprile 2025 al Massimo si terrà la proiezione in anteprima del film di Andrea Malandra dal titolo “La pietra del santo”, prodotto dall’associazione No hay banda e dalla Fondazione Pescarabruzzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Si tratta del quarto lungometraggio... 🔗ilpescara.it

“Mi tremavano le mani e la gioia era immensa quando ho presentato al Santo Padre la copia del Crocifisso bianco di Chagall" - “Mi tremavano le mani e la gioia era immensa quando ho presentato al Santo Padre la copia del dipinto che aveva scelto come suo prediletto. Quelle parole risuonano ancora nelle mie orecchie: ‘voglio che sia la prima cosa che vedo la mattina appena mi sveglio, e l’ultima la sera prima di... 🔗perugiatoday.it