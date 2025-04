File pedopornografici nel computer assolto

File proibiti è un volto già noto alle cronache giudiziarie in quanto imputato anche per una presunta truffa ai danni di un’anziana la quale, secondo l’accusa, sarebbe stata convinta a versare grosse somme a favore di un’associazione umanitaria pro Ucraina (vedi articolo a lato). Ed è proprio nell’ambito delle attività svolte dalla guardia di finanza nel corso di quell’inchiesta che sarebbero emersi i File pedopornografici nel pc del 65enne. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - File pedopornografici nel computer, assolto Cadono le accuse per un 65enne finito a processo con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Nel primo pomeriggio di ieri, il giudice Marco Peraro ha letto una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, respingendo di fatto la richiesta di condanna (sei mesi di reclusione) formulata dalla procura nel corso della precedente udienza. L’uomo finito davanti al giudice per queiproibiti è un volto già noto alle cronache giudiziarie in quanto imputato anche per una presunta truffa ai danni di un’anziana la quale, secondo l’accusa, sarebbe stata convinta a versare grosse somme a favore di un’associazione umanitaria pro Ucraina (vedi articolo a lato). Ed è proprio nell’ambito delle attività svolte dalla guardia di finanza nel corso di quell’inchiesta che sarebbero emersi inel pc del 65enne. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

