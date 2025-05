Fiere Legacoop | Avanti verso un polo unico romagnolo

Legacoop torna "sulla necessità di fare passi in Avanti verso un’aggregazione tra Forlì, Cesena e Rimini, per avere un polo fieristico unico della Romagna. Un concetto che sosteniamo da molti anni, come è noto". Argomentano i cooperatori: "Le strutture fieristiche delle nostre città sono nate. 🔗 Cesenatoday.it - Fiere, Legacoop: "Avanti verso un polo unico romagnolo" torna "sulla necessità di fare passi inun’aggregazione tra Forlì, Cesena e Rimini, per avere unfieristicodella Romagna. Un concetto che sosteniamo da molti anni, come è noto". Argomentano i cooperatori: "Le strutture fieristiche delle nostre città sono nate. 🔗 Cesenatoday.it

Vertice sugli aeroporti, Legacoop: "Bene la strategia regionale. Ora avanti per costruire lo stesso sistema attorno alle Fiere" - "Una strategia di sistema sui cieli dell’Emilia-Romagna". E' quanto ha auspicato lunedì il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini al termine dell’incontro sul futuro dei quattro scali regionali, convocato dal Presidente della Regione Michele de Pascale, al quale hanno partecipato anche i sindaci di... 🔗forlitoday.it

