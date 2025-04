Fiaccolata a Monreale per le 3 vittime di sparatoria in piazza

Fiaccolata ieri a Monreale, nel palermitano, in memoria dei 3 ragazzi uccisi durante una sparatoria. Prosegue la ricerca dei complici dell’unico indagato.Servizio di Barbara Masulli Fiaccolata a Monreale per le 3 vittime di sparatoria in piazza TG2000. 🔗 Tv2000.it - Fiaccolata a Monreale per le 3 vittime di sparatoria in piazza ieri a, nel palermitano, in memoria dei 3 ragazzi uccisi durante una. Prosegue la ricerca dei complici dell’unico indagato.Servizio di Barbara Masulliper le 3diinTG2000. 🔗 Tv2000.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l’altro da Monreale. 🔗notizieaudaci.it

Monreale, striscione dedicato alle vittime - (Adnkronos) – Uno striscione bianco con la scritta 'Non lo spegni il sole se gli spari' campeggia da questa mattina sul balcone sopra il bar '365' davanti al quale è scoppiata, nella notte tra sabato e domenica, la rissa sfociata in una strage con tre ragazzi morti. A firmare lo striscione sono stati gli 'Ultras […] 🔗periodicodaily.com

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della strage compiuta la notte tra sabato e domenica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Sparatoria a Monreale, la rabbia e il fiume di luci per le tre vittime: Non ci sono parole che possano consolare; Sparatoria a Monreale, fiaccolata per le tre vittime; Un fiume di luci tra le vie di Monreale: una fiaccolata per i 3 ragazzi uccisi; Monreale, fiaccolata per i tre giovani uccisi: tutto il paese chiede giustizia VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sparatoria a Monreale, fiaccolata per le tre vittime - (ANSA) - PALERMO, 29 APR - In centinaia hanno preso parte, stasera, alla fiaccolata in memoria di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta sabato no ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, fiaccolata per le tre vittime: «Giustizia!» - In centinaia hanno preso parte alla fiaccolata in memoria di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta sabato notte a Monreale. La fiaccolata è ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, la rabbia e il fiume di luci per le tre vittime: "Non ci sono parole che possano consolare" - Fiaccolata ieri sera in memoria dei tre giovani rimasti uccisi - Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo - al culmine della rissa che si è verificata nella notte tra sabato e domenica. Migliaia d ... 🔗palermotoday.it