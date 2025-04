Festival Primi di Maggio | un viaggio tra i sapori della tradizione

Festival Primi di Maggio: un viaggio tra i sapori della tradizione (e qualche gustosa sorpresa): i Primi piatti prendono vita grazie alla maestria dei ristoranti.A Castiglion Fiorentino 1, 3 e 4 Maggio presso Piazzale Garibaldi in orario 11.30-21.30Domani ore 10.00 è previsto il tradizionale taglio del nastro alla “kermesse” Maggio Castiglionese che da qualche anno a questa parte l'inaugurazione viene rappresentata con l'apertura di Porta Fiorentina.Tra conferme e novità tante le iniziative in cartellone tra cui spicca la prima edizione dei Primi di Maggio, un evento dedicato alla celebrazione della pasta e della cucina italiana.L'evento gastronomico si terrà domani, sabato 3 e domenica 4 Maggio presso piazzale Garibaldi.8 Primi piatti iconici preparati live dagli chef locali in collaborazione con i ristoranti del centro commerciale naturale e Pasta Toscana. 🔗 Lanazione.it - Festival Primi di Maggio: un viaggio tra i sapori della tradizione Arezzo, 30 aprile 2025 –di: untra i(e qualche gustosa sorpresa): ipiatti prendono vita grazie alla maestria dei ristoranti.A Castiglion Fiorentino 1, 3 e 4presso Piazzale Garibaldi in orario 11.30-21.30Domani ore 10.00 è previsto il tradizionale taglio del nastro alla “kermesse”Castiglionese che da qualche anno a questa parte l'inaugurazione viene rappresentata con l'apertura di Porta Fiorentina.Tra conferme e novità tante le iniziative in cartellone tra cui spicca la prima edizione deidi, un evento dedicato alla celebrazionepasta ecucina italiana.L'evento gastronomico si terrà domani, sabato 3 e domenica 4presso piazzale Garibaldi.8piatti iconici preparati live dagli chef locali in collaborazione con i ristoranti del centro commerciale naturale e Pasta Toscana. 🔗 Lanazione.it

