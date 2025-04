Festival Popsophia ancora sold out Sorpresa prenotazioni da tutta Italia

Ancona, 30 aprile 2025 – Dalla A di Ancona alla T di Travagliato (Bs), da Torino a Catania, migliaia di spettatori da tutta Italia hanno polverizzato in poche ore le disponibilità di posti per le quattro giornate di Popsophia. Il teatro delle Muse regala un nuovo record di prenotazioni con ancora un tutto esaurito nonostante il numero di posti sia più che triplicato rispetto alla Mole Vanvitelliana. A meno di due ore dall'apertura le prenotazioni per gli incontri al Ridotto e per i philoshow nella sala principale, eventi del Festival in programma dall'8 all'11 maggio ad Ancona, sono andate in esaurimento. Il pubblico arriva da tutta Italia, con registrazioni dal Piemonte, dal Veneto, dal Lazio, dall'Abruzzo, dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lombardia.

