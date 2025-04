Festival delle neuroscienze artigianato mostre e poi jazz al Mecenate | gli eventi

eventi di oggi, 30 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a delle Sagre 2025Gli appuntamenti. 🔗 Arezzonotizie.it - Festival delle neuroscienze, artigianato, mostre e poi jazz al Mecenate: gli eventi Ecco glidi oggi, 30 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected] . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.CalendarioSagre 2025Gli appuntamenti. 🔗 Arezzonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festival dell'arte e della letteratura, mostre e musei. Gli eventi di oggi - Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 2 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Prende il via presso la... 🔗arezzonotizie.it

Il Festival degli aquiloni festeggia la sua 45esima edizione con 200 artisti, mostre e un ristorante in riva al mare - Edizione speciale e festeggiamenti in grande stile per la storica 45esima edizione di Artevento, il festival degli aquiloni che torna a Cervia dal 19 aprile al 4 maggio con un programma ricco di ospiti e appuntamenti. Per la prima volta nella storia del Festival, Artevento celebrerà il fascino... 🔗ravennatoday.it

Il Festival degli aquiloni torna con la 45esima edizione: mostre, ospiti e bontà da gustare in riva al mare - Edizione speciale e festeggiamenti in grande stile per la storica 45esima edizione di Artevento, il festival degli aquiloni che torna a Cervia dal 19 aprile al 4 maggio con un programma ricco di ospiti e appuntamenti. Per la prima volta nella storia del Festival, Artevento celebrerà il fascino... 🔗ravennatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Festival delle neuroscienze, artigianato, mostre e poi jazz al Mecenate: gli eventi; Weekend a Milano: cosa fare sabato 29 e domenica 30 marzo; Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 aprile; La primavera di Venezia tra arte, moda, artigianato e sostenibilità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festival delle neuroscienze: appuntamento a Montevarchi con il professor Alessandro Rossi - Edizione 2025 del Festival delle neuroscienze, promosso da CRT e Fondazione Gianfranco Salvini con il patrocinio della Regione Toscana. Dopo l’appuntamento ad Arezzo, il prossimo è in ... 🔗lanazione.it

Festival delle neuroscienze: doppio appuntamento con il professor Alessandro Rossi - Arezzo, 11 aprile 2025 – Festival delle neuroscienze: doppio appuntamento con il professor Alessandro Rossi Il 15 aprile ad Arezzo e il 30 aprile a Montevarchi Edizione 2025 del Festival delle ... 🔗lanazione.it