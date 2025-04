Lanazione.it - Festa tra tradizione e sorprese. La grande novità è Pompieropoli

Laresta in primo piano nella manizione "Primo Maggio a Fornaci", senza che le basi si allontanino minimamente dalla formula consolidata dei sicuro successo della natura espositiva, che è ormai più che consolidata e particolarmente gradita ai visitatori, anche se non mancheranno in questa edizione degli spazi per le, inserite a sorpresa nel programma e ben miscelate con le principali iniziative maggiormente attrattive.Tra gli appuntamenti presenti per la prima volta alla manizione fornacina, prendespazio quella denominata, organizzata dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco sezione provinciale di Lucca in collaborazione con il comando dei Vigili del Fuoco di Castelnuovo di Garfagnana, dove a Orto Murato è presente la preziosa sede distaccata. 🔗 Lanazione.it