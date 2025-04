Festa nazionale dell' Ugl a Frosinone | tutti i divieti di circolazione

Frosinone si terrà una maniFestazione sindacale organizzata dall'Ugl nazionale. La maniFestazione, che accoglierà dirigenti, iscritti, simpatizzanti e persone provenienti da ogni parte d’Italia, si terrà presso il Parco Matusa, dove sono previsti gli interventi di autorità. 🔗 Frosinonetoday.it - Festa nazionale dell'Ugl a Frosinone: tutti i divieti di circolazione Il primo maggio asi terrà una manizione sindacale organizzata dall'Ugl. La manizione, che accoglierà dirigenti, iscritti, simpatizzanti e persone provenienti da ogni parte d’Italia, si terrà presso il Parco Matusa, dove sono previsti gli interventi di autorità. 🔗 Frosinonetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Soumahoro torna a carica alla faccia dell’inclusione: crocifissi in aula no, ma “la fine del Ramadan diventi festa nazionale” - A volte ritornano: e con Soumahoro è una certezza. Il deputato ex Avs, confluito nel gruppo misto, torna alla carica dopo il tentativo fallito un anno fa, e riparte dalla sala stampa della Camera, intorno all’ora di pranzo di ieri, dove ha rilanciato l’idea che aveva dovuto richiudere nel cassetto la primavera scorsa: riconoscere civilmente l’Eid al-Fitr, ossia la “festa della rottura del digiuno”, al secolo la celebrazione di fine Ramadan. 🔗secoloditalia.it

Metalmeccanici, sciopero dell’Ugl alla Jobs per il contratto nazionale - Nella giornata di lunedì 28 aprile l’Ugl Metalmeccanici Piacenza ha scioperato e partecipato al presidio dei lavoratori tenutosi davanti alla Jobs, storica azienda piacentina, per richiedere a gran voce il rinnovo del contratto Metalmeccanici Industria. «Nonostante le mobilitazioni dei mesi... 🔗ilpiacenza.it

Santopadre, Festa di Primavera e Sagra dell’Asparago Selvatico - La Pro Loco e il Comune di Santopadre (FR) sono lieti di annunciare l’appuntamento con la Festa di Primavera e la Sagra dell’Asparago Selvatico, un evento che celebra la bellezza della stagione primaverile e la ricchezza del nostro territorio. La manifestazione si terrà il 6 aprile 2025 presso... 🔗frosinonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Festa nazionale dell'Ugl a Frosinone: tutti i divieti di circolazione; Frosinone capitale del lavoro: il Primo Maggio dell’UGL al Parco Matusa; Gioia Tauro, Scarcella: «Festa di primavera svago e rilancio del commercio»; Primo Maggio UGL. Paolo Capone, Leader UGL: “Quest’anno a Frosinone per parlare di occupazione e lavoro stabile”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

UGL PSA, il 1° maggio a Rieti la “Festa della partecipazione” - La Federazione UGL Partecipate Ambientati ha organizzato per il Primo Maggio la “Festa della Partecipazione” a Rieti. L’appuntamento è per le ore 10 dell’1 maggio 2025 al Ponte Romano (piazza Cavour) ... 🔗rietinvetrina.it

Primo Maggio, Rubino (Ugl Salerno): "La sicurezza sul lavoro un diritto negato" - "Servono interventi strutturali e un cambio culturale profondo" Salerno. In un territorio segnato da vertenze aperte, precarietà diffusa e continue emergenze occupazionali, la riflessione sul signific ... 🔗msn.com

Al parco Matusa il primo maggio dell’Ugl nazionale - La provincia come simbolo della realtà industriale del Paese. Ulgiati: «Il Nord fa da locomotiva mentre il Sud vive una crisi profonda». Valente: «Lavorare alla riconversione» ... 🔗ciociariaoggi.it