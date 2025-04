Festa della Mamma la bella iniziativa in Milan-Bologna di Serie A

Milan-Bologna di venerdì 9 maggio, ore 20:45, a 'San Siro', i giocatori delle due squadre in campo con delle maglie in onore della Mamma 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Festa della Mamma, la bella iniziativa in Milan-Bologna di Serie A Perdi venerdì 9 maggio, ore 20:45, a 'San Siro', i giocatori delle due squadre in campo con delle maglie in onore

10 regali per una Festa della mamma più bella che mai - La Festa della mamma si avvicina e, come ogni anno, il pensiero ricorrente è cosa poter fare alla propria mamma che non sia scontato o banale. Perché, per quanto un regalo sia sempre apprezzato, soprattutto se arriva da parte di un figlio, è vero anche che chi lo fa, o aiuta i più piccoli a farlo (come i papà, ad esempio) cerchino comunque qualcosa che possa essere utile alla mamma. Non solo i bambini fanno un regalo alle proprie mamme, per questa giornata, ma anche i figli cresciuti, e a loro volta magari diventati genitori, possono dedicare un pensiero alle madri. 🔗gravidanzaonline.it

Le Zirre Napoli, borse, magliette e pochette dedicate alla Festa della Mamma - Per la Festa della Mamma 2025, Le Zirre Napoli lancia un’edizione speciale di shirt “I love Mom” e pochette in tessuto dedicate a tutte le mamme: una capsule dal cuore partenopeo che porta stampata una parola semplice, potente e universale: Mami.Le nuove creazioni con scritte super colorate si inseriscono perfettamente nel percorso del brand, che da sempre fonde estetica, identità e responsabilità. 🔗ildenaro.it

L’iniziativa di Milan e Bologna per l’ultima giornata: sulle maglie i cognomi delle mamme - Nell'ultima giornata di campionato, Milan e Bologna indosseranno le maglie con i cognomi materni in omaggio alla festa della mamma ... 🔗gianlucadimarzio.com

Festa della Mamma 2025 su Amazon: 10 idee regalo WOW economiche (fino a 25€) - La festa della mamma si terrà l’11 maggio 2025: meglio arrivare preparati e non temporeggiare troppo. Scegliendo in anticipo il regalo perfetto per la tua mamma, potrai stare sereno e offrirle un bell ... 🔗telefonino.net

C’è anche la “Free Dance” per “Mamma mia”, la festa del 10 maggio che celebra il coraggio delle madri - Un intreccio di emozioni, arte e solidarietà animerà il Teatro Comunale di Catanzaro sabato 10 maggio alle ore 21, in occasione di “Mamma mia”, l’evento speciale ideato per celebrare la Festa della Ma ... 🔗catanzaroinforma.it