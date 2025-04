Festa della mamma | i gioielli per lei

Le Zirre Napoli, borse, magliette e pochette dedicate alla Festa della Mamma - Per la Festa della Mamma 2025, Le Zirre Napoli lancia un’edizione speciale di shirt “I love Mom” e pochette in tessuto dedicate a tutte le mamme: una capsule dal cuore partenopeo che porta stampata una parola semplice, potente e universale: Mami.Le nuove creazioni con scritte super colorate si inseriscono perfettamente nel percorso del brand, che da sempre fonde estetica, identità e responsabilità. 🔗ildenaro.it

Paviè, una linea di gioielli dedicata alla mamma, una parola che non passa mai di moda - In occasione della Festa della Mamma, Paviè presenta una collezione speciale di gioielli che rende omaggio a una delle figure più preziose nella vita di ognuno: la mamma. Eleganti, simbolici e personalizzabili, i nuovi gioielli in argento con cuore smaltato sono disponibili nel colore preferito o portafortuna, perché ogni mamma è unica – e merita di esser celebrata con qualcosa che la rappresenti davvero. 🔗ildenaro.it

Regali low cost per la festa della mamma: originalità e affetto - Scopri come sorprendere la tua mamma con regali unici e a basso costo. Leggi tutto Idee regalo economiche per la festa della mamma: sorprese speciali su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Paviè, una linea di gioielli dedicata alla mamma, parola che non passa mai di moda - In occasione della Festa della Mamma, Paviè presenta una collezione speciale di gioielli che rende omaggio a una delle figure più preziose nella vita di ognuno: la mamma. Eleganti, simbolici e persona ... 🔗ildenaro.it

Pandora e Festa della Mamma: acquista tre gioielli, il meno caro è in REGALO - Celebra la Festa della Mamma con Pandora: approfitta della promo 3x2 su oltre centinaia di gioielli. Il meno caro è in regalo fino al 12 maggio! 🔗msn.com

Guida ai Gioielli da regalare per la Festa della Mamma - Manca davvero poco alla Festa della Mamma e, per celebrare la figura femminile più importante della nostra vita, questa ricorrenza potrebbe essere l’occasione giusta per farle un regalo mirato e pensa ... 🔗msn.com