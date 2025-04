Festa del SS Crocifisso e Patrono di Anghiari | la comunità si prepara all' evento in programma il 3 maggio

La comunità di Anghiari si prepara a vivere la Solenne Celebrazione del SS. Crocifisso, che da secoli è anche Festa del Patrono.La particolarità è che in questo Anno Giubilare sarà portato in Processione l'antico Crocifisso conservato nella Chiesa di Badia, e che la tradizione anghiarese vuole che esca in occasione dei Giubilei.Il programma prevede la Celebrazione solenne che avverrà in Propositura ad Anghiari il 3 maggio alle 18 presieduta dal Delegato Vescovile Mons. Vittorio Gepponi insieme ai sacerdoti del territorio e allapresenza delle autorità cittadine. Presente la Schola Cantorum "Don Vittorio Bartolomei" di Anghiari.Seguirà la processione per le vie del paese fino alla chiesa della Badia, dove il SS.

