Festa del Santissimo Crocifisso e patrono di Anghiari | gli eventi

Festa del Santissimo Crocifisso, a Monreale Max Gazzè e Roy Paci per le celebrazioni del Giubileo - E' stato presentato oggi il programma della 399° edizione della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale, un appuntamento profondamente radicato nella storia e nella fede della comunità locale. L'amministrazione comunale ha illustrato il ricco calendario di manifestazioni, che si protrarranno... 🔗palermotoday.it

Festa del SS. Crocifisso e Patrono di Anghiari: la comunità si prepara all'evento in programma il 3 maggio - Arezzo, 30 aprile 2025 – Festa del SS. Crocifisso e Patrono di Anghiari: la comunità si prepara all'evento in programma il 3 maggio. La comunità di Anghiari si prepara a vivere la Solenne Celebrazione del SS. Crocifisso, che da secoli è anche festa del Patrono. La particolarità è che in questo Anno Giubilare sarà portato in Processione l'antico Crocifisso conservato nella Chiesa di Badia, e che la tradizione anghiarese vuole che esca in occasione dei Giubilei. 🔗lanazione.it

Oggi 14 febbraio, festa di San Valentino: il patrono degli innamorati e testimone dell’amore eterno - Considerato il patrono degli innamorati, san Valentino è stato testimone dell’amore celebrato nel sacramento del matrimonio, affrontando per questo il martirio. Il 14 febbraio, in tante parti del mondo, come da noi in Italia, si festeggia la festa degli innamorati e san Valentino è il santo, di cui ricorre la memoria liturgica, ne è considerato ... Leggi tutto L'articolo Oggi 14 febbraio, festa di San Valentino: il patrono degli innamorati e testimone dell’amore eterno proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

