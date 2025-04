Festa del Carlino assieme ai lettori | ecco come partecipare all’evento di Imola

Imola, 30 aprile 2025 – E’ conto alla rovescia e sale l’attesa per la Festa del Carlino con i suoi lettori. Una Festa all’insegna dell’amicizia che lega il quotidiano con la città e che prevede la partecipazione di istituzioni e personaggi che hanno contribuito a portare il nome di Imola nel mondo.partecipare è semplice: basta inquadrare il Qr code sul giornale cartaceo oppure digitare la seguente Url (ilrestodelCarlino.it140annitour-im). Le iscrizioni sono ancora aperte, quindi tutti i lettori sono invitati a partecipare, previa registrazione.L’ appuntamento è in programma venerdì 9 maggio a partire dalle 17, alla sala Bcc Città e Cultura di via Emilia 210 dove saremo pronti ad accogliere cittadini e rappresentanti di istituzioni, attività commerciali, associazioni e mondo dello sport. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Festa del Carlino assieme ai lettori: ecco come partecipare all’evento di Imola , 30 aprile 2025 – E’ conto alla rovescia e sale l’attesa per ladelcon i suoi. Unaall’insegna dell’amicizia che lega il quotidiano con la città e che prevede la partecipazione di istituzioni e personaggi che hanno contribuito a portare il nome dinel mondo.è semplice: basta inquadrare il Qr code sul giornale cartaceo oppure digitare la seguente Url (ilrestodel.it140annitour-im). Le iscrizioni sono ancora aperte, quindi tutti isono invitati a, previa registrazione.L’ appuntamento è in programma venerdì 9 maggio a partire dalle 17, alla sala Bcc Città e Cultura di via Emilia 210 dove saremo pronti ad accogliere cittadini e rappresentanti di istituzioni, attività commerciali, associazioni e mondo dello sport. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

