Festa dei lavoratori impegno ma anche eventi e gastronomia

Festa dei lavoratori del I maggio ad Ascoli si terrà domani in Piazza Ventidio Basso, dalle ore 16.30. Ma il programma prevede comunque anche momenti meno istituzionali. In piazza Arringo prosegue l’edizione 2025 di Fritto Misto e in particolare dal ‘Palco del Gusto’, domani alle ore 18, verrà proiettato il documentario ‘Gli ultimi cavatori’ dedicato alla famiglia Angellozzi. Al Museo della Ceramica in piazza San Tommaso, poi, verranno esposte le opere che nel corso degli anni hanno vinto il Concorso Internazionale Biennale tra cui il pezzo con cui l’artista Mira Morigi ha vinto la prima edizione e la ‘zuppiera’ del Maestro Paolo Lazzarotti che vinse l’edizione del 2011 in cui si festeggiava il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Saranno visibili nelle teche posizionate al pian terreno del Chiostro della ex Chiesa di San Tommaso, sede del Museo della Ceramica. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Festa dei lavoratori, impegno ma anche eventi e gastronomia Ladeidel I maggio ad Ascoli si terrà domani in Piazza Ventidio Basso, dalle ore 16.30. Ma il programma prevede comunquemomenti meno istituzionali. In piazza Arringo prosegue l’edizione 2025 di Fritto Misto e in particolare dal ‘Palco del Gusto’, domani alle ore 18, verrà proiettato il documentario ‘Gli ultimi cavatori’ dedicato alla famiglia Angellozzi. Al Museo della Ceramica in piazza San Tommaso, poi, verranno esposte le opere che nel corso degli anni hanno vinto il Concorso Internazionale Biennale tra cui il pezzo con cui l’artista Mira Morigi ha vinto la prima edizione e la ‘zuppiera’ del Maestro Paolo Lazzarotti che vinse l’edizione del 2011 in cui si festeggiava il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Saranno visibili nelle teche posizionate al pian terreno del Chiostro della ex Chiesa di San Tommaso, sede del Museo della Ceramica. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Festa dei Lavoratori, cosa fare a Roma il 1° maggio: eventi da non perdere - Scatenarsi sotto il palco del Concerto di Piazza San Giovanni o ballare al ritmo delle canzoni di Jovanotti al Palazzo dello Sport. Ma anche partecipare al Giubileo dei Lavoratori o assistere al ritorno di Janik Sinner in campo durante gli Internazionali BNL d'Italia in programma dal 29 aprile all’8 maggio al Foro Italico. Vi proponiamo una serie di eventi e attività per trascorrere il 1° maggio nella Capitale. 🔗tg24.sky.it

Festa dei Lavoratori, cosa fare a Milano il 1° maggio: eventi da non perdere - Assistere al concerto gratuito in programma in Piazza della Scala o immergersi in “Inside Monet”, la prima Virtual Reality Experience en plein air sul padre dell’Impressionismo. Ma anche partecipare alla prima meneghina dell'Antigone di Sofocle, in scena al Teatro Puntozero Beccaria, o scoprire Milano da una prospettiva diversa a bordo di una mini crociera sui Navigli tra chiuse leonardesche e scorci storici o sul tram numero 10 che dalla Stazione Centrale arriva a Porta Genova. 🔗tg24.sky.it

Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi - Non c’è Festa dei Lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei Lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Primo maggio 2025: quando la festa diventa spazio di riflessione e azione; 1 maggio, eventi e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori in Italia; Concerto primo maggio 2025: cantanti, scaletta, diretta tv e orari; «Gli infortuni sul lavoro sono quasi sempre eventi evitabili». 🔗Cosa riportano altre fonti

Festa dei lavoratori, impegno ma anche eventi e gastronomia - La Festa dei Lavoratori del I maggio ad Ascoli si terrà domani in Piazza Ventidio Basso, dalle ore 16.30. Ma il programma prevede comunque anche momenti meno istituzionali. In piazza Arringo prosegue ... 🔗msn.com

1 maggio, eventi e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori in Italia - Primo maggio anche a Torino, dove CGIL CISL e UIL organizzano il corteo per la Festa dei Lavoratori per le vie della città, con comizio conclusivo in Piazza Solferino. La manifestazione partirà alle ... 🔗tg24.sky.it

Vibo Valentia celebra il Primo Maggio tra impegno e festa: dibattito sul lavoro e grande evento in piazza - La città di Vibo Valentia si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’impegno civile e del divertimento in occasione del Primo Maggio, la festa dei ... 🔗laprimapagina.it