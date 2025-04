Ferrari Hamilton e Leclerc in tuta biancoblu al Gp di Miami

Miami, 30 aprile – Lewis Hamilton e Charles Leclerc in tuta biancoblu, con pochissimi tracce di rosso. Si presentano così a Miami, con un kit dalla colorazione insolita, i piloti di una Ferrari che in Florida domenica cerca di consolidare i progressi visti a Gedda. In Arabia, Charles Leclerc ha infatti raccolto il primo podio stagionale per la Scuderia di Maranello, se si eccettua la Sprint vinta dall’inglese in Cina. La novità cromatica ha una ragione commerciale, l’anno di rapporto tra il Cavallino e lo sponsor Hp. Contribuirà certamente a concentrare ancora di più l’attenzione su un team molto atteso, ma che ha sicuramente reso meno di quanto ci si aspettasse sin qui. Charles, con 47 punti, è quinto e più che doppiato nel punteggio dal leader Oscar Piastri, primo con la McLaren a quota 99. 🔗 Sport.quotidiano.net - Ferrari, Hamilton e Leclerc in tuta biancoblu al Gp di Miami , 30 aprile – Lewise Charlesin, con pochissimi tracce di rosso. Si presentano così a, con un kit dalla colorazione insolita, i piloti di unache in Florida domenica cerca di consolidare i progressi visti a Gedda. In Arabia, Charlesha infatti raccolto il primo podio stagionale per la Scuderia di Maranello, se si eccettua la Sprint vinta dall’inglese in Cina. La novità cromatica ha una ragione commerciale, l’anno di rapporto tra il Cavallino e lo sponsor Hp. Contribuirà certamente a concentrare ancora di più l’attenzione su un team molto atteso, ma che ha sicuramente reso meno di quanto ci si aspettasse sin qui. Charles, con 47 punti, è quinto e più che doppiato nel punteggio dal leader Oscar Piastri, primo con la McLaren a quota 99. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Clamoroso disastro Ferrari nel GP Cina, Leclerc e Hamilton squalificati dopo la gara: SF-25 irregolari - Stravolta la classifica del GP della Cina della Formula 1 2025 diverse ore dopo la fine della gara: squalificate le Ferrari di Leclerc e Hamilton per irregolarità sulle loro SF-25 nelle ispezioni post-corsa, stessa sorte anche per l'Alpine di Gasly. Cambiano anche le classifiche iridate piloti e costruttori.Continua a leggere 🔗fanpage.it

LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: la Ferrari chiede a Hamilton di far passare Leclerc, ma il podio resta lontano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO ORDINE DI SCUDERIA IN CASA FERRARI: HAMILTON FA PASSARE LECLERC L’INCIDENTE IN PARTENZA TRA HAMILTON E LECLERC 37° giro/56 Leclerc sta perdendo davvero tanto adesso. 3.5 il suo ritardo da Russell. 36° giro/56 Il cielo è sempre più nuvoloso. C’è una bassa percentuale di possibilità che arrivi la pioggia negli ultimi giri. 🔗oasport.it

Ferrari, Leclerc guada alla stagione con fiducia, ma Hamilton spaventa: “È una leggenda, c’è più attenzione su di lui” - In attesa della prima gara del mondiale di Formula 1, il pilota Ferrari Charles Leclerc parla del suo compagno di squadra Hamilton. La Formula 1 sta per tornare, per una nuova intensa stagione, ricca di novità e con almeno quattro team in gara per il titolo. Se quest’anno la McLaren sembra essere la squadra favorita per il titolo, al seguito troviamo Red Bull, Ferrari e Mercedes. Tutte scuderie velocissime e forti, che fanno fede non solo su vetture affidabili e all’avanguardia, ma anche su piloti eccezionali. 🔗sportnews.eu

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ferrari, Hamilton e Leclerc in tuta biancoblu al Gp di Miami; Ferrari, ecco le tute per Miami: saranno bianche e blu – GALLERY; F1, Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc con la nuova tuta della Scuderia. FOTO; F1 | Ferrari e Puma presentano le tute 2025 di Hamilton e Leclerc [FOTO e VIDEO]. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Piloti Ferrari con le tute bianco-blu a Miami: sui social le foto di Leclerc e Hamilton - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Ferrari, Hamilton e Leclerc in tuta biancoblu al Gp di Miami - La colorazione del kit celebra un anno di rapporto con lo sponsor Hp, le Rosse cercano conferme in Florida dopo il podio di Charles in Arabia, si aspettano novità cromatiche anche sulle vetture del Ca ... 🔗msn.com

Ferrari, ecco le tute per Miami: saranno bianche e blu – GALLERY - La Ferrari saluta il rosso per Miami: la Scuderia si presenterà in Florida con tute bianco-blu per Hamilton e Leclerc ... 🔗formulapassion.it