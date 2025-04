Ferrara e Torun verso il gemellaggio | Legame profondo anche grazie a Copernico

verso la firma di un patto di gemellaggio che punta a rafforzare i legami culturali, storici ed economici tra le due comunità.Iscriviti al. 🔗 Ferraratoday.it - Ferrara e Torun verso il gemellaggio: "Legame profondo anche grazie a Copernico" Si è svolto lunedì 28 il primo incontro ufficiale con la delegazione proveniente da Toru?, in Polonia. L'appuntamento è stato la prima tappa fondamentalela firma di un patto diche punta a rafforzare i legami culturali, storici ed economici tra le due comunità.Iscriviti al. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ferrara e Torun verso il gemellaggio: "Legame profondo anche grazie a Copernico" - Si è svolto lunedì 28 il primo incontro ufficiale con la delegazione proveniente da Toru?, in Polonia. L'appuntamento è stato la prima tappa fondamentale verso la firma di un patto di gemellaggio che punta a rafforzare i legami culturali, storici ed economici tra le due comunità. Iscriviti al... 🔗ferraratoday.it

Sensibilizzazione verso la sicurezza stradale, una biciclettata per le vie di Ferrara - Circa una trentina di persone, con l'assistenza della polizia locale, sabato 19 hanno pedalato attraverso Ferrara per partecipare alla sesta biciclettata per sensibilizzare la città sul problema della sicurezza stradale e dei ritardi nella applicazione del Piano per la mobilità sostenibile... 🔗ferraratoday.it

Tifosi. In pullman verso Ferrara - C’erano a Trapani nella gara d’andata di coppa, c’erano nell’ultima trasferta in casa del Milan Futuro. Ma ci saranno anche domenica in casa della Spal. I tifosi del Rimini, smaltita la sbornia per il successo contro i siciliani di martedì sera al ’Neri’, sono pronti a rimettersi in viaggio. La trasferta di Ferrara è una di quelle decisamente sentite, ma anche chilometricamente meno impegnative. Il Collettivo Riminese raggiungerà Ferrara in pullman. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Ferrara e Torun verso il gemellaggio: Legame profondo anche grazie a Copernico; Da Torun una visita nel nome di Copernico; Ferrara e Torun verso il gemellaggio | Legame profondo anche grazie a Copernico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Da Torun una visita nel nome di Copernico - Si è svolto lunedì il primo incontro ufficiale con la delegazione proveniente da Torun, in Polonia. L’appuntamento è stato ... 🔗msn.com