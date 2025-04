Fermo | ragazzo si rifiuta di andare a scuola e si butta dalla finestra

Fermo: ragazzo si rifiuta di andare a scuola e si butta dalla finestra - Un episodio drammatico ha scosso la tranquilla località di Salvano, frazione del comune di Fermo, dove un ragazzo di 13 anni si è lanciato dalla finestra di casa dopo una discussione con la madre che lo esortava ad andare a scuola. Il gesto, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha lasciato sotto shock la famiglia […] The post Fermo: ragazzo si rifiuta di andare a scuola e si butta dalla finestra first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

