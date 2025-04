Fermo a Londra un uomo con coltello per tentato attacco all’ambasciata israeliana

Fermo di un individuo, munito di coltello, in seguito a un tentativo non riuscito di accedere al complesso dell'ambasciata israeliana a Londra con l'intento dichiarato di attaccare. La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri israeliano. Intervento delle forze di sicurezza L'azione tempestiva e coordinata delle forze locali . L'articolo Fermo a Londra un uomo con coltello per tentato attacco all'ambasciata israeliana è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

