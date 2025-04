Fermana verso la cessione della maggioranza | tutti i dettagli sull’operazione

Fermana è pronta a vivere una vera e propria rivoluzione: trattativa in corso per la cessione della maggioranza. Nuovi incontri nei prossimi giorniFermana verso la cessione della maggioranza: tutti i dettagli sull'operazione (Calciomercato.it)È in corso in questi giorni la trattativa che punta a un accordo per la cessione della maggioranza delle quote della Fermana Football Club.Si tratta di un progetto che guarda al futuro con ambizione. Il tutto nel pieno rispetto della storia del club e del profondo legame con il territorio fermano.cessione Fermana: tutti i dettagli sulla vicendaGli attuali responsabili del club da giorni stanno portando avanti la trattativa con un gruppo imprenditoriale di livello internazionale. Gli stessi hanno dimostrato interesse per l'acquisizione della società, anche tramite il lavoro del manager Francesco Pileri, che opera in Italia per conto dello stesso gruppo internazionale.

Fermana: trattativa in corso per la cessione della maggioranza delle quote - Neanche il tempo di metabolizzare la discesa in Eccellenza, anche se già ampiamente pronosticata, che la Fermana ufficializza attraverso i canali ufficiali una trattativa già in atto per la cessione della maggioranza delle quote. "È in corso in questi giorni la trattativa che punta a un accordo per la cessione della maggioranza delle quote – si legge nella nota - si tratta di un progetto che guarda al futuro con ambizione ma nel pieno rispetto della storia del club e del profondo legame con il territorio fermano". 🔗ilrestodelcarlino.it

Fermana: trattativa in corso per la cessione della maggioranza delle quote - La Fermana avvia trattative con un gruppo internazionale per cedere la maggioranza delle quote, con l'intermediazione di Pierfrancesco Pileri. 🔗msn.com

