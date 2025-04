Ferita nel crollo della Vela a Scampia la sorella | Rivoglio la mia Martina di prima

Martina Russo è stata trasFerita nella clinica Maugeri di Telese Terme per iniziare un percorso di riabilitazione intensiva. Rimasta paralizzata e con gravi problemi di memoria nel crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia il 22 luglio scorso, tragedia in cui morirono tre persone, Martina oggi non riconosce nemmeno la figlia. "Rivoglio mia sorella di prima", dice Maria, che da allora non l'ha mai lasciata sola. A permettere il trasferimento, anche la solidarietà dei volontari di "Nessuno Tocchi Ippocrate", che hanno organizzato il viaggio in ambulanza. "Martina è stata molto provata, ma quando si sono aperte le porte della clinica, ha sorriso. Per noi è la soddisfazione più grande", raccontano i soccorritori. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Ferita nel crollo della Vela a Scampia, la sorella: "Rivoglio la mia Martina di prima" Dopo nove mesi di ricovero al Cardarelli,Russo è stata trasnella clinica Maugeri di Telese Terme per iniziare un percorso di riabilitazione intensiva. Rimasta paralizzata e con gravi problemi di memoria neldel ballatoioCeleste diil 22 luglio scorso, tragedia in cui morirono tre persone,oggi non riconosce nemmeno la figlia. "miadi", dice Maria, che da allora non l'ha mai lasciata sola. A permettere il trasferimento, anche la solidarietà dei volontari di "Nessuno Tocchi Ippocrate", che hanno organizzato il viaggio in ambulanza. "è stata molto provata, ma quando si sono aperte le porteclinica, ha sorriso. Per noi è la soddisfazione più grande", raccontano i soccorritori. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ferita nel crollo nella Vela a Scampia: domani Martina Russo sarà trasportata nella clinica specializzata - La Intersecurity onlus di Fabio Di Maio si sta preparando per il trasporto sanitario di domani che trasferirà Martina Russo dal Cardarelli di Napoli alla Clinica Maugeri di Telese in provincia... 🔗ilmattino.it

Martina, ferita nel crollo della Vela di Scampia, è stata trasferita alla clinica di Telese - È partita stamattina di buon?ora, dal piazzale del Cardarelli antistante il pronto soccorso alla volta del centro di riabilitazione Maugeri di Telese, in provincia di Benevento - Martina... 🔗ilmattino.it

Al via abbattimento Vela Gialla di Scampia "simbolo di Gomorra", il sindaco di Napoli: "Ricordiamo le vittime del crollo di luglio" - VIDEO - I lavori saranno terminati in 40 giorni Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione della Vela Gialla nel quartiere di Scampia. Il sindaco di Napoli ha commentato: "oggi è una giornata importante per Napoli e per Scampia". Abbattimento della Vela Gialla, 40 giorni per finire i lavori 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Ferita nel crollo della Vela a Scampia, la sorella: Rivoglio la mia Martina di prima; Martina ferita in crollo vela di Scampia: partirà per la riabilitazione a Telese; Martina, ferita nel crollo della Vela di Scampia, è stata trasferita alla clinica di Telese; L'appello per Martina, la giovane mamma rimasta vedova e con gravi danni fisici nel crollo della Vela Celeste. 🔗Ne parlano su altre fonti

Crollo Vela di Scampia, Martina trasferita: «Vince la solidarietà, adesso può curarsi» - La nuova vita di Martina Russo è cominciata ieri con il viaggio in ambulanza che l’ha trasportata alla clinica Maugeri di Telese Terme. La 25enne ferita gravemente nel crollo ... 🔗ilmattino.it

Martina, ferita nel crollo della Vela di Scampia, è stata trasferita alla clinica di Telese - È partita stamattina di buon’ora, dal piazzale del Cardarelli antistante il pronto soccorso alla volta del centro di riabilitazione Maugeri ... 🔗msn.com

Ferita nel crollo nella Vela a Scampia: domani Martina Russo sarà trasportata nella clinica specializzata - La Intersecurity onlus di Fabio Di Maio si sta preparando per il trasporto sanitario di domani che trasferirà Martina Russo dal Cardarelli di Napoli alla Clinica Maugeri di Telese in ... 🔗msn.com