come funzionano le Ferie per gli insegnanti? La risposta varia a seconda della tipologia di contratto – a tempo determinato o indeterminato – ed è regolata dall’articolo 36 della Costituzione Italiana, oltre che dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola. . Ferie degli insegnanti: come funzionano e quando spettano Scuolalink. 🔗 Con l’avvicinarsi dell’estate o durante le vacanze scolastiche, torna una domanda ricorrente:leper gli? La risposta varia a seconda della tipologia di contratto – a tempo determinato o indeterminato – ed è regolata dall’articolo 36 della Costituzione Italiana, oltre che dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola. .Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Tutelare gli insegnanti ultrasessantenni con più giorni di ferie e meno carico didattico. Lettera - Inviata da Carlo Salvitti - Agli insegnanti sessantenni e ultrasessantenni è richiesto lo stesso impegno di quando erano trentenni. Anzi, in virtù della loro notevole esperienza, operano con maggior dedizione rispetto a quando erano in piene energie. Ma lo fanno ad un costo assai elevato in termini di fatica, stress e burn-out. L'articolo Tutelare gli insegnanti ultrasessantenni con più giorni di ferie e meno carico didattico. 🔗orizzontescuola.it

Quanti giorni di ferie spettano ai dirigenti scolastici, quando è possibile fruire di quelle residue. INDICAZIONI - L'USR Umbria pubblica delle utili linee guida sulle assenze per ferie, festività soppresse e per i permessi retribuiti dei dirigenti scolastici (articoli 13 e 15 del CCNL Area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 dell'8 luglio 2019). L'articolo Quanti giorni di ferie spettano ai dirigenti scolastici, quando è possibile fruire di quelle residue. INDICAZIONI sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Lavoro, altro che ferie: da ora puoi richiedere 15 giorni e il capo deve darteli per forza | Ti spettano di diritto e te li fai tutti di fila - La legge prevede che ogni lavoratore abbia diritto a due settimane consecutive di ferie da godere, ecco come ottenerle. Anche nel 2025 non è stato introdotto alcun bonus matrimonio. L’ultima proposta in merito risale al 2022, quando la Lega aveva avanzato l’idea di un contributo fino a 20.000 euro, suddiviso in cinque quote annuali da 4.000 euro. Il bonus era inizialmente destinato esclusivamente alle giovani coppie under 35 con un ISEE fino a 23. 🔗ilfogliettone.it

Ferie dirigenti scolastici: quanti giorni spettano, quando è possibile fruire di quelle residue. INDICAZIONI - Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non dirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3 (28 o 32 giorni). 🔗orizzontescuola.it