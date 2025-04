Fenomenologia del concertone del Primo Maggio tra le novità 2025 e un ritratto dei suoi 35 anni di musica e impegno

Nel corso degli anni, il palco del concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma ha visto passare alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, creando un dialogo unico tra arte e impegno sociale. Da Vasco a Ligabue, da Fiorella Mannoia a Francesco De Gregori a portare sul palco un messaggio forte. Ogni anno quello spazio condiviso in cui la musica risuona gratis diventa puntualmente il cuore pulsante di una festa che non è solo una celebrazione del lavoro, ma un evento che racconta la società italiana in continua trasformazione. Una manifestazione che fonde musica e cultura dei diritti in un mix unico, diventando un punto di riferimento per più generazioni. Nel 2025, cosa ci racconterà e simboleggerà? È un megafono dell'impegno sociale o è diventato solo una grande maratona di intrattenimento?Le origini e la storiaEra il 1990 quando l'idea di un concerto gratuito per la Festa dei Lavoratori, voluto dalla CGIL, CISL e UIL, prendeva forma.

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

I Balto in lizza per il concertone del primo maggio - Il concerto del primo maggio a Roma potrebbe avere sul palco una band riminese. I Balto, quartetto made in Rimini, sono stati selezionati tra i 150 artisti che potrebbero suonare durante il tradizionale appuntamento musicale nella capitale. Un’occasione imperdibile per il gruppo indie rock guidato dal cantante Andrea Zanni, che a fine 2024 ha pubblicato l’ultimo album. Zanni, come è iniziato tutto? "Per partecipare alle selezioni per il concertone bisogna semplicemente iscriversi sul portale internet e caricare una canzone. 🔗ilrestodelcarlino.it

