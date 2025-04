Fedez in T-shirt Clara in reggiseno | avvolti dalle fiamme annunciano il singolo Scelte Stupide

Scelte Stupide", il singolo che segna la prima collaborazione di Fedez e Clara. Uscirà il 2 maggio.

Flirt tra Fedez e Clara Soccini? I due cantanti beccati insieme a cena e in discoteca, ecco la verità sul loro rapporto - Prima una cena in Brera a Milano, poi tutta la notte all'Armani Privè E' nato un flirt tra Fedez e Clara Soccini? I due cantanti sono stati beccati insieme a cena nel cuore di Brera a Milano, poi hanno trascorso tutta la notte in discoteca all'Armani Privè. Che cosa c'è davvero fra loro? Flir 🔗ilgiornaleditalia.it

Fedez e la foto in studio con la “cantante misteriosa”, l’ipotesi dei fan: “È Clara” - Fedez è tornato in studio di registrazione per lavorare a nuovi progetti musicali, ma questa volta non è solo. Il rapper ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme a una donna misteriosa, scatenando la curiosità dei fan.Leggi anche: Sanremo, Daniela Santanché tifa Fedez e Cristicchi Indizi social e ipotesi sulla collaborazione L’artista non ha svelato l’identità della donna, ma in molti sui social hanno ipotizzato che possa trattarsi di Clara Soccini. 🔗thesocialpost.it

Fedez e Clara beccati insieme, è nato un flirt? Cosa c'è dietro la cena a Milano - Tra Fedez e Clara Soccini è nato un flirt? Le foto che hanno mostrato i due artisti complici e sorridenti in centro a Milano hanno fatto esplodere il gossip: "Questa è grossa", aveva scritto Fedez lo scorso 12 marzo a corredo di uno scatto in cui appariva di spalle nello studio di registrazione... 🔗today.it

Fedez in T-shirt e Clara in reggiseno: avvolti dalle fiamme annunciano il loro singolo - Manca poco all’uscita di “Scelte stupide”, il singolo che segna la prima collaborazione di Fedez e Clara. Uscirà il 2 maggio. 🔗fanpage.it

Fedez paparazzato con Clara: ecco cosa bolle in pentola - In queste ultime ore Fedez è stato paparazzato per le vie di Milano insieme a Clara. Ma cosa sta accadendo e cosa bolle in pentola tra i due cantanti protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo? 🔗novella2000.it

“Fedez e Clara Soccini insieme”: la verità sul presunto flirt - E così, dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez è stato detto fidanzato con mezzo mondo della musica e dello spettacolo. Non sarebbe comunque questo il caso, dato che Clara Soccini sarebbe ... 🔗dilei.it