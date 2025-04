Fedez critica Myrta Merlino nel suo podcast

podcast. Fedez contro Myrta Merlino: il rapper non le manda a dire su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - Fedez critica Myrta Merlino nel suo podcast Il rapper esprime il suo disappunto nei confronti della conduttrice durante il Pulpcontro: il rapper non le manda a dire su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Cosa riportano altre fonti

"L'apice della sua carriera è aver ripreso il mio cane che ca*ava quando io divorziavo": Fedez contro Myrta Merlino - Il dettaglio che Fedez non provi molta stima per Myrta Merlino è noto a quanti hanno seguito la vicenda della rottura tra il rapper e Chiara Ferragni anche attraverso i servizi realizzati da Pomeriggio 5. Nel pieno del clamore suscitato dal 'pandoro gate' prima e dalla crisi tra marito e moglie... 🔗today.it

‘Scelta assurda’, Fedez furioso per il premio giornalistico a Myrta Merlino: il commento al veleno (VIDEO) - Personaggi TV. ‘Scelta assurda’, Fedez furioso per il premio giornalistico a Myrta Merlino: il commento al veleno. Il nome di Fedez torna a far rumore, questa volta non per una canzone o un nuovo scontro social, ma per un attacco pungente – e inaspettato – lanciato contro la giornalista Myrta Merlino durante l’ultima puntata del suo podcast Pulp, condotto insieme a Mr. Marra. Il pretesto? Una riflessione sul giornalismo italiano, nata da una discussione seria e documentata sulla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, affrontata con l’aiuto dell’avvocato e giornalista Stefano Maccioni. 🔗tvzap.it

Fedez ancora al vetriolo contro Myrta Merlino: "Il servizio più importante di Pomeriggio 5? Quello sul mio cane che..." - In una recente intervista, Fedez è tornato ad attaccare Myrta Merlino, non risparmiando critiche alla conduttrice di Pomeriggio 5. Ecco cosa è successo! 🔗comingsoon.it

Se ne parla anche su altri siti

L'apice della sua carriera è aver ripreso il mio cane che ca*ava quando io divorziavo: Fedez contro Myrta Merlino; Fedez contro Myrta Merlino: L'apice della sua carriera è stato riprendere i bisogni del mio cane; Fedez contro Myrta Merlino: «Meriti giornalistici? Ma se l’apice della sua carriera è stato riprendere i bisog; Fedez attacca (di nuovo) Myrta Merlino, parole perfide: “Cosa faceva mentre io divorziavo”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Avete sentito le parole di Fedez contro Myrta Merlino? Attacco durissimo, non si è risparmiato! - Fedez ha attaccato molto duramente Myrta Merlino e non ha risparmiato parole pesanti e accuse: ecco cosa ha detto il rapper. 🔗donnapop.it

''L'apice della sua carriera è essere venuta a riprendere il mio cane che ca*ava’': Fedez prende in giro Myrta Merlino - ‘’L'apice della sua carriera è essere venuta a riprendere il mio cane che ca*ava’': Fedez prende in giro Myrta Merlino ... 🔗gossip.it

Fedez ancora al vetriolo contro Myrta Merlino: "Il servizio più importante di Pomeriggio 5? Quello sul mio cane che..." - In una recente intervista, Fedez è tornato ad attaccare Myrta Merlino, non risparmiando critiche alla conduttrice di Pomeriggio 5. Ecco cosa è successo! 🔗msn.com