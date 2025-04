Federico Mattiello | “Oggi mi diverto tra i dilettanti dopo l’infortunio pensavo di non tornare a camminare”

Federico Mattiello oggi gioca nel campionato di Promozione a 29 anni dopo una carriera in Serie A contrassegnata da due gravi infortuni. L'ex Juve si è raccontato in un'intervista: "Ero molto spaventato, in quel momento pensavo di non tornare neanche a camminare". 🔗 oggi gioca nel campionato di Promozione a 29 anniuna carriera in Serie A contrassegnata da due gravi infortuni. L'ex Juve si è raccontato in un'intervista: "Ero molto spaventato, in quel momentodi nonneanche a camminare". 🔗 Fanpage.it

