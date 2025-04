Federalberghi Toscana l’assemblea regionale nel salone consiliare del Comune di Prato

Prato – Turismo, si terrà martedì (6 maggio) nel salone consiliare del Comune l’assemblea regionale di Federalberghi Toscana. L’evento sarà aperto alle 10.30 dai saluti della sindaca Ilaria Bugetti, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal presidente di Federalberghi Prato Sauro Venturi.Alle 11 si parlerà di Ospitalità e Sport: un match vincente per la Toscana con Anna Duchini del Centro Studi Turistici Firenze. Subito dopo l’intervento dell’assessore regionale alle attività produttive e turismo Leonardo Marras e a seguire l’assessora al turismo del Comune di Prato Chiara Bartalini su Politiche del turismo industriale nell’era dell’intelligenza artificiale. Concluderà il panel Simone Cardullo presidente del Comitato regionale toscano del Coni.Alle 12 la tavola rotonda con il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, l’amministratore del social blog Fratellanza Golfistica Nicola Risaliti, il vice presidente della Nazionale Federazione Ciclistica Italiana (Fci) Saverio Metti, il delegato del Comitato Provinciale di Prato del Coni Massimo Taiti, il delegato del Comitato Provinciale di Firenze del Coni Gianni Taccetti, la presidente del Convention Bureau Italia Carlotta Ferrari e il presidente di Federalberghi Montecatini Terme Carlo Bartolini. 🔗 – Turismo, si terrà martedì (6 maggio) neldeldi. L’evento sarà aperto alle 10.30 dai saluti della sindaca Ilaria Bugetti, dal presidente della RegioneEugenio Giani e dal presidente diSauro Venturi.Alle 11 si parlerà di Ospitalità e Sport: un match vincente per lacon Anna Duchini del Centro Studi Turistici Firenze. Subito dopo l’intervento dell’assessorealle attività produttive e turismo Leonardo Marras e a seguire l’assessora al turismo deldiChiara Bartalini su Politiche del turismo industriale nell’era dell’intelligenza artificiale. Concluderà il panel Simone Cardullo presidente del Comitatotoscano del Coni.Alle 12 la tavola rotonda con il direttore diPromozione Turistica Francesco Tapinassi, l’amministratore del social blog Fratellanza Golfistica Nicola Risaliti, il vice presidente della Nazionale Federazione Ciclistica Italiana (Fci) Saverio Metti, il delegato del Comitato Provinciale didel Coni Massimo Taiti, il delegato del Comitato Provinciale di Firenze del Coni Gianni Taccetti, la presidente del Convention Bureau Italia Carlotta Ferrari e il presidente diMontecatini Terme Carlo Bartolini. 🔗 Corrieretoscano.it

