Febbre azzurra | carovana per Lecce Oggi caccia al biglietto per il Genoa

Febbre azzurra: carovana per Lecce. Oggi caccia al biglietto per il Genoa

Altro che volata in discesa. Il Napoli capolista è costretto a stringere i denti ancora per 360 minuti e a farlo con la solita emergenza formazione. A riportarlo è Repubblica Napoli, che sottolinea come la notizia più pesante in vista del rush finale sia lo stop per Alessandro Buongiorno: lesione distrattiva all'adduttore lungo della coscia destra, stagione finita per il centrale difensivo.

Il difensore, rientrato appena in tempo contro il Torino dopo un mese di problemi fisici, si è di nuovo fermato, privando Conte di una pedina fondamentale nella retroguardia. La scelta obbligata del 4-3-3 al posto del 3-5-2, causata anche dalla Febbre di Raspadori e dall'assenza di Neres e Juan Jesus, aveva già evidenziato la "coperta corta".

