Fatture false lavoratori irregolari e carichi di carne suina | maxi sequestro da 200mila euro a imprenditrice cinese

La guardia di finanza di Como, su incarico della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 200mila euro nei confronti di un'imprenditrice cinese residente nell'area di Erba. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari, a seguito.

Fatture false e oltre 300 lavoratori irregolari: impresa bresciana nei guai - Una sola società realmente attiva nel settore dell’edilizia, con sede a Castelcovati, e altre tre aziende create e chiuse nel giro di due anni. Secondo la Guardia di Finanza, si trattava di mere “scatole vuote”, intestate a prestanome e con sedi fittizie nel Cremonese e e Pistoia, il cui unico... 🔗bresciatoday.it

Fatture false e addetti irregolari. Sequestrati 1,5milioni di euro a tre imprenditori edili - CREMA (Cremona) La Guardia di Finanza di Cremona ha sottoposto a sequestro 14 immobili, sei autovetture, 13 conti correnti (con circa 250mila euro) e 19mila euro in contanti per oltre un milione e 500mila euro. Tre imprenditori edili di Castelcovati (BS), ora indagati, avrebbero gestito tre società, intestate a prestanome compiacenti con sede legale presso indirizzi inesistenti di San Bassano, Crema e Pistoia che emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di compensare il corrispondente credito Iva per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali sulle ... 🔗ilgiorno.it

Agenzia per il lavoro "travestita" da coop, fatture false per 15 milioni e danni per oltre 4000 lavoratori - La Guardia di Finanza di Ravenna hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Modena su richiesta della Procura modenese, nei confronti di quattro persone, indagate per frode... 🔗modenatoday.it

Lavoratori irregolari e fatture false: 200mila euro sequestrati a imprenditrice - Blitz della Guardia di Finanza di Como in un’azienda metalmeccanica dell’Erbese: scoperti lavoratori “in nero” e costi fittizi per evadere tasse ... 🔗varesenews.it

Fatture false per sette milioni, 300 lavoratori edili irregolari: nei guai tre imprenditori di Castelcovati - Nell'ambito dell'indagine coordinata dalla procura di Brescia i finanzieri hanno scoperto fatture false per sette ... euro e individuato 339 lavoratori irregolari. Il sequestro riguarda 14 ... 🔗brescia.corriere.it

Fatture false e addetti irregolari. Sequestrati 1,5milioni di euro a tre imprenditori edili - Cremona, avrebbero gestito ditte intestate a prestanome e usate come serbatoi di manodopera. Tra le accuse associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. 🔗msn.com