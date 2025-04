' Fattorie aperte' quattro domeniche per conoscere da vicino il mondo dell’agricoltura ferrarese

Fattorie aperte', la manifestazione regionale che rende possibile visitare oltre 90 realtà in tutta l’Emilia-Romagna. L’iniziativa prosegue poi tutte le domeniche del mese (11, 18 e 25 maggio), tra degustazioni, laboratori per grandi e. 🔗 Ferraratoday.it - 'Fattorie aperte', quattro domeniche per conoscere da vicino il mondo dell’agricoltura ferrarese Prende il via domenica 4 maggio la 27esima edizione di '', la manifestazione regionale che rende possibile visitare oltre 90 realtà in tutta l’Emilia-Romagna. L’iniziativa prosegue poi tutte ledel mese (11, 18 e 25 maggio), tra degustazioni, laboratori per grandi e. 🔗 Ferraratoday.it

