Fashion in Flair da record Tre giorni al Real Collegio

Fashion in Flair. La mostra mercato dell'artigianato Made in Italy – moda, bellezza, design, food – torna nelle date del 2, 3 e 4 maggio al Real Collegio. Per vestire la primavera di eleganza ma anche di unicità, grazie alla qualità delle proposte dei 120 espositori – record assoluto della manifestazione – provenienti da tutta Italia.Tra loro anche alcuni giovani imprenditori –25-27 anni – che dalla Sicilia saranno a Lucca con la loro start up per mostrare i loro raffinatissimi foulard. L'iniziativa è stata presentata ieri dalla direttrice artistica Ilaria Mari (nello staff organizzativo anche Ilaria Pontello, Catia Mostaccio, Elisa Bianchi, Camilla Manganelli e Michela Vagnozzi) presenti gli assessori Mia Pisano e Paola Granucci, Francesco Franceschini per il Real Collegio, Massimo Dini di Confartigianato, Samanta Cecchi vicepresidente di Confcommercio e Rodolfo Pasquini per la Camera di Commercio.

