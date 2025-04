Famiglie degli ostaggi di Hamas denunciano | Ignorati da Unicef Amnesty International e Croce Rossa

degli ostaggi ancora in vita e quelli morti durante la prigionia a Gaza per mano di Hamas si trovano in Italia e ieri hanno animato una conferenza stampa promossa a Roma dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). L’incontro è stato molto toccante e alcuni interventi sono stati particolarmente drammatici.Davide Ionafalco, assessore alla comunicazione dell’UCEI, ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza della presenza dei media per diffondere la verità sugli eventi e sulle loro persistenti conseguenze a livello globale. Ha evidenziato come la società occidentale e i media non sempre colgano appieno la complessità della dinamica in Medio Oriente e la responsabilità degli organismi internazionali, esprimendo la convinzione che queste testimonianze dirette possano contribuire a far arrivare un messaggio più chiaro ed equilibrato. 🔗 Panorama.it - Famiglie degli ostaggi di Hamas denunciano: «Ignorati da Unicef, Amnesty International e Croce Rossa» Una delegazione di parentiancora in vita e quelli morti durante la prigionia a Gaza per mano disi trovano in Italia e ieri hanno animato una conferenza stampa promossa a Roma dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). L’incontro è stato molto toccante e alcuni interventi sono stati particolarmente drammatici.Davide Ionafalco, assessore alla comunicazione dell’UCEI, ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza della presenza dei media per diffondere la verità sugli eventi e sulle loro persistenti conseguenze a livello globale. Ha evidenziato come la società occidentale e i media non sempre colgano appieno la complessità della dinamica in Medio Oriente e la responsabilitàorganismi internazionali, esprimendo la convinzione che queste testimonianze dirette possano contribuire a far arrivare un messaggio più chiaro ed equilibrato. 🔗 Panorama.it

Abu Mazen esorta Hamas a consegnare gli ostaggi di Gaza - Ramallah, 23 apr. (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen ha esortato Hamas a consegnare gli ostaggi di Gaza definendolo il principale fattore che alimenta gli attacchi israeliani sul territorio. "Consegnateci ciò che avete e tirateci fuori da questa situazione", ha detto durante un incontro a Ramallah. "Ogni giorno ci sono centinaia di morti. Perché? Figli di cani non date a Israele una scusa per continuare" ha detto. 🔗quotidiano.net

Medioriente: Hamas, metà ostaggi in zone sotto evacuazione ma non li sposteremo - Milano, 4 apr. (LaPresse) – “La metà degli ostaggi israeliani ancora in vita” si trova in zone della Striscia di Gaza che l’esercito israeliano (Idf) ha chiesto negli ultimi giorni di evacuare, ma “abbiamo deciso di non spostarli da queste aree e di mantenerle sotto misure di sicurezza rigide, ma con un pericolo di vita per loro” e se Israele è preoccupato per la vita degli ostaggi deve immediatamente negoziare per la loro evacuazione o il loro rilascio. 🔗lapresse.it

Gaza, Hamas si prepara a rilasciare 6 ostaggi, pronto lo show della consegna a Rafah e Nuseirat - Hamas si prepara a rilasciare altri sei ostaggi da Gaza in cambio di centinaia di detenuti palestinesi oggi, sabato 22 febbraio. In nottata Israele ha confermato che il corpo consegnato poche ore prima è quello di Shiri Bibas. La tregua tra Israele e Hamas sembrava in procinto di rompersi dopo l’identificazione errata di un corpo rilasciato giovedì. E indicato come quello della donna che era stata rapita insieme al marito e ai due figli nell’attacco del 7 ottobre 2023. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Famiglie degli ostaggi di Hamas denunciano: «Ignorati da Unicef, Amnesty International e Croce Rossa»; Hamas annuncia il rilascio di 3 ostaggi: “Domani liberi Sharabi, ben Ami e Levy” - Gli Usa approvano vendita di munizioni da 6,75 miliardi a Israele; La famiglia Bibas denuncia Israele per la morte dei due bambini. Idf: uccisi a mani nude da Hamas; Hamas, errore sulla consegna del corpo della madre dei Bibas. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A Roma le famiglie degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas - Una delegazione di familiari degli ostaggi rapiti da Hamas in un incontro organizzato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ... 🔗msn.com

Famiglie ostaggi Israele: Al-Atrash (familiare), “non è una guerra tra ebrei e arabi ma tra terroristi e il mondo” - "Questa in corso non è una guerra tra ebrei e arabi ma tra terroristi e il mondo, chiediamo a chi può di aiutarci a far finire questo incubo". Lo ha detto Salem Al-Atrash, beduino israeliano di fede i ... 🔗agensir.it

Nuovo video di propaganda di Hamas: due ostaggi israeliani appaiono con i volti oscurati - Hamas ha pubblicato oggi l’anteprima di un nuovo video in cui compaiono due ostaggi, detenuti nella Striscia di Gaza da 547 giorni. Tra loro, secondo quanto riportato dal Forum delle famiglie ... 🔗ilgiornale.it