Falso odontoiatra smascherato dai NAS | sequestrato lo studio

odontoiatra e una assistente alla poltrona, indagati per. 🔗 Parmatoday.it - Falso odontoiatra smascherato dai NAS: sequestrato lo studio I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei controlli volti alla tutela della salute pubblica e al contrasto dell’abusivismo professionale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena due persone: une una assistente alla poltrona, indagati per. 🔗 Parmatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Falso, corruzione e truffa ai danni del Servizio Sanitario: 70 indagati, maxi-operazione del Nas tra Napoli e Salerno - È in corso una maxi operazione dei carabinieri del Nas a Napoli e Salerno. Circa 300 militari stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 70 indagati, accusati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, all’esito delle indagini coordinate dagli stessi pm partenopei. 🔗ilfattoquotidiano.it

Scoperto dai Nas falso dentista . Curava i pazienti senza abilitazione. Sequestrato studio: due denunce - Sequestro preventivo per uno studio dentistico di Prato e due indagati per esercizio abusivo della professione medica. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Prato su richiesta della procura, ed è stato eseguito dai carabinieri del Nas di Firenze che hanno seguito le indagini. A finire indagati sono stati il direttore sanitario dello studio, un medico chirurgo odontoiatra di origine brasiliana e un diplomato odontotecnico, italiano, che svolgeva la professione senza avere i titoli abilitativi. 🔗lanazione.it

Marco Mouly arrestato a Fiumicino, il re delle truffe tradito dal passaporto falso: su di lui anche un documentario su Netflix - Dopo una truffa da 283 milioni di euro e una documentario Netflix, la latitanza di Marco Mouly, noto anche come Mardoché Mouly e Marco L’Elegant, si è conclusa all’aeroporto di Fiumicino, dove la Polaria lo ha arrestato nei giorni scorsi. Mouly, cittadino tunisino naturalizzato in Francia, era ricercato per una condanna a otto anni di carcere inflitta nel 2017 dai tribunali francesi per una maxi frode legata al mercato delle quote di carbonio. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Falso odontoiatra smascherato dai NAS: sequestrato lo studio; Falso dentista smascherato a Brescia: sequestrato lo studio; Brescia, falso dentista scoperto e denunciato dai Nas; Torino, smascherato falso dentista: non aveva l'abilitazione e non era iscritto all'albo, ma operava. Due pazienti lo denunciano dopo cure sbagliate. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scoperto dai Nas falso dentista . Curava i pazienti senza abilitazione. Sequestrato studio: due denunce - ed è stato eseguito dai carabinieri del Nas di Firenze che hanno seguito le indagini. A finire indagati sono stati il direttore sanitario dello studio, un medico chirurgo odontoiatra di origine ... 🔗lanazione.it

Nas: tra Bari e Foggia un falso dentista e cibi e farmaci scaduti - BARI - I militari del Nas di Bari a conclusione di indagini hanno chiuso per carenze sanitarie due studi medici e un supermercato. In particolare a Sannicandro Garganico (Foggia), hanno scoperto e ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Smascherato un falso medico chirurgo estetico - di essere medico chirurgo e per ciò è stato ravvisato anche il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. Sulla base delle ipotesi investigative così delineatesi, fatte salve le ... 🔗nove.firenze.it