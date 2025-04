faccianuvola annuncia l’album ‘il dolce ricordo della nostra disperata gioventù’

faccianuvola annuncia il suo nuovo album il dolce ricordo della nostra disperata gioventù (Columbia Records/Sony Music Italy), un progetto che segna un ulteriore passo nel suo percorso musicale, intimo e onirico. Il nuovo album, che sarà disponibile dal 23 maggio ed è già in pre-save a questo link, sarà anticipato dal singolo disperata gioventù fuori da venerdì 2 maggio.Il singolo disperata gioventù si muove tra melodie sospese e arrangiamenti minimali ma potenti, capaci di evocare un'atmosfera intensa e intima fin dal primo ascolto. Una produzione elegante e sensibile, in cui la voce dell'artista si fa strumento emotivo, danzando su tappeti elettronici tenui, che alternano momenti di ritmo a momenti di sospensione. disperata gioventù è una riflessione dolceamara su cosa significhi essere giovani oggi, in cerca di un posto e di un senso.

