Fabio Caressa e il Diavolo lanciano Money Road dal 29 maggio su Sky e in streaming NOW

Diavolo tentatore, direttamente nel suo ufficio luminosissimo e pieno di piante: un nuovo show basato proprio sulle tentazioni. Dodici comuni mortali, una giungla ostile, tentazioni ovunque, ma se uno cede pagano tutti. Una sola condizione: che a condurre ci sia proprio lui, Fabio Caressa. Nasce così “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo grande show di Sky di cui – nel primo promo ufficiale rilasciato oggi – viene annunciata la data di partenza: giovedì 29 maggio.Fabio – amatissimo volto Sky, al suo esordio assoluto nella conduzione di un programma di intrattenimento – è a colloquio proprio nell’ufficio del Diavolo: accetta la sua idea e assume il compito di guidare questo nuovo show Sky Original, prodotto da Blu Yazmine, perché «di te non mi fido tanto. 🔗 Digital-news.it - Fabio Caressa e il Diavolo lanciano Money Road, dal 29 maggio su Sky e in streaming NOW A proporre l’idea è il «leader del settore da millenni», iltentatore, direttamente nel suo ufficio luminosissimo e pieno di piante: un nuovo show basato proprio sulle tentazioni. Dodici comuni mortali, una giungla ostile, tentazioni ovunque, ma se uno cede pagano tutti. Una sola condizione: che a condurre ci sia proprio lui,. Nasce così “– Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo grande show di Sky di cui – nel primo promo ufficiale rilasciato oggi – viene annunciata la data di partenza: giovedì 29– amatissimo volto Sky, al suo esordio assoluto nella conduzione di un programma di intrattenimento – è a colloquio proprio nell’ufficio del: accetta la sua idea e assume il compito di guidare questo nuovo show Sky Original, prodotto da Blu Yazmine, perché «di te non mi fido tanto. 🔗 Digital-news.it

