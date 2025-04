Fabbrica dell’acqua ecco il tour | Alla scoperta delle fonti naturali

Fabbrica dell'acqua apre le porte della centrale di potabilizzazione di Ro per un'occasione speciale: una visita guidata gratuita, aperta a tutta la cittadinanza, per scoprire da vicino il lungo viaggio dell'acqua, dalle fonti naturali fino alle nostre case, e oltre. L'iniziativa è inserita in un ricco programma di eventi dedicati alle scuole, Alla cittadinanza e alle associazioni locali e volti a consolidare la relazione tra Cadf, ente gestore del Servizio idrico integrato in undici Comuni del basso ferrarese, e il territorio in cui opera. L'appuntamento è per il 10 maggio, a partire dalle 9.30. Sarà possibile conoscere da vicino il cuore del sistema idrico, osservare i processi di potabilizzazione e comprendere l'importanza di una gestione efficiente e capillare dell'acqua sul territorio.

