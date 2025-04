Fa arrestare lo scippatore sul treno

treno che da Milano portava a Varese, ha inseguito il ladro sul convoglio, lo ha bloccato prima della successiva stazione e infine lo ha fatto arrestare. "Vittima" prescelta del ladro un vigile del fuoco in servizio a Malpensa. Il rapinatore, un giovane di nazionalità egiziana di 19 anni, gli si è avvicinato e dopo aver strappato la collanina ha provato a darsi alla fuga. Il giovane ha calcolato male le sue mosse perché il treno non era ancora arrivato alla successiva fermata e soprattutto perché il vigile del fuoco lo ha inseguito e bloccato. Alla stazione di Parabiago i militari sono saliti sul treno e hanno arrestato il diciannovenne.

