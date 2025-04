F1 Lando Norris sotto accusa A Miami dove vinse la prima volta fugherà i dubbi sul suo valore?

Lando Norris è il pilota più atteso del Gran Premio di F1 di Miami. Le ragioni sono molteplici, a cominciare dal fatto di essere stato messo in discussione dal corso degli eventi. Il venticinquenne britannico era considerato il favorito per la conquista del titolo iridato, ma ora molti addetti ai lavori si interrogano relativamente alla sua reale dimensione.Era partito bene, l’inglese, con una vittoria a Melbourne. Dopodiché, pur vedendolo sempre piazzato nelle prime posizioni, è progressivamente finito nel mirino dei censori. D’altronde, lui ha commesso un paio di brutti errori negli appuntamenti mediorientali, stendendo un tappeto rosso all’ascesa del compagno di squadra Oscar Piastri, issatosi in testa alla classifica generale.I dubbi attorno alla consistenza di Norris sono per la verità cominciati a emergere già nella seconda metà del 2024, quando qualche svarione gli aveva impedito di mettere seriamente in difficoltà Max Verstappen nella rincorsa all’Iride. 🔗 Oasport.it - F1, Lando Norris “sotto accusa”. A Miami, dove vinse la prima volta, fugherà i dubbi sul suo valore? è il pilota più atteso del Gran Premio di F1 di. Le ragioni sono molteplici, a cominciare dal fatto di essere stato messo in discussione dal corso degli eventi. Il venticinquenne britannico era considerato il favorito per la conquista del titolo iridato, ma ora molti addetti ai lavori si interrogano relativamente alla sua reale dimensione.Era partito bene, l’inglese, con una vittoria a Melbourne. Dopodiché, pur vedendolo sempre piazzato nelle prime posizioni, è progressivamente finito nel mirino dei censori. D’altronde, lui ha commesso un paio di brutti errori negli appuntamenti mediorientali, stendendo un tappeto rosso all’ascesa del compagno di squadra Oscar Piastri, issatosi in testa alla classifica generale.Iattorno alla consistenza disono per la verità cominciati a emergere già nella seconda metà del 2024, quando qualche svarione gli aveva impedito di mettere seriamente in difficoltà Max Verstappen nella rincorsa all’Iride. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

F1: Lando Norris e George Russell convincono nella FP1 a Suzuka, bene al momento le Ferrari - Si apre nel segno di Lando Norris e George Russell il weekend dedicato al GP del Giappone, terza tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena nel fine settimana presso l’iconico circuito di Suzuka. I due britannici si sono resi artefici di un’ottima prima sessione di prove libere, dimostrandosi competitivi sia sul giro lanciato che nel passo. Il più veloce nello specifico è stato l’attuale leader della classifica piloti che, a bordo della McLaren, ha stampato su gomme soft (utilizzate anche dagli altri) il tempo di 1. 🔗oasport.it

F1, Lando Norris precede Sainz e Leclerc in una FP1 equilibratissima. Hamilton 12°, Kimi Antonelli 14° - Se il buongiorno (o buonanotte in questo caso, visto la differenza di orario) si vede dal mattino… ci attende una stagione davvero interessante. Lando Norris, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025, ma gli spunti di interesse sono notevoli. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne abbiamo assistito ad un equilibrio letteralmente clamoroso tra le varie scuderie. 🔗oasport.it

F1, Lando Norris: “La macchina parte dall’ottima base di quella del 2024. Ci sarà grande equilibrio” - Lando Norris chiude con spunti decisamente positivi la seconda e penultima giornata dei Test di Sakhir (Bahrein) riservati alla Formula Uno. Anche se non ha fissato il miglior crono della sessione il pilota del team McLaren ha macinato chilometri importanti, impressionando letteralmente sul fronte del passo gara, nel quale la sua vettura color papaya ha tenuto un ritmo eccezionale. Al netto di tutto questo il tempo migliore porta la firma di Carlos Sainz (Williams) in 1:29. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

F1 | Norris sotto pressione: Sono il migliore in velocità ora, devo avere più fiducia; Vittoria Sotto Pressione: Lando Norris Trionfa su Verstappen al Gran Premio di Formula 1 d'Australia 2025; Il dramma in F1 si svela: la McLaren di Lando Norris sotto esame prima del Gran Premio dell'Arabia Saudita.; Lando Norris sotto investigazione: a rischio punti importanti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

F1 - Lando Norris, il peso di un sogno: quando guidare una McLaren veloce diventa un incubo - Norris affronta una delle stagioni più complesse della sua carriera: una McLaren difficile da interpretare, un compagno competitivo e una pressione crescente che mette alla prova lucidità e carattere. 🔗msn.com

La verità di Norris sulle sue difficoltà in F1: “Dietro le quinte accadono cose che la gente non vede” - Lando Norris analizza il difficile inizio di stagione in Formula 1 2025, ammettendo di non riuscire a sfruttare appieno la sua McLaren ... 🔗fanpage.it

F1 | Il duro attacco a Norris: “Cresciuto nel paese dei balocchi, fa errori infantili” - Lando Norris finisce nel mirino per gli errori commessi in Arabia Saudita: il duro attacco al pilota della McLaren ... 🔗f1ingenerale.com