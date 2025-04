F1 Frederic Vasseur | Pronti per il secondo week end con la Sprint Race vogliamo continuare a migliorare

Frederic Vasseur, ha presentato il fine-settimana sul sito della scuderia di Maranello: “Dopo qualche giorno trascorso a Maranello, utile per analizzare i dati raccolti nella prima tripletta stagionale, siamo Pronti per scendere in pista a Miami, una gara particolare per molti aspetti, nella quale noi avremo modo di celebrare un anno di collaborazione con il nostro title partner HP“, le parole dell’ingegnere francese. 🔗 Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Pronti per il secondo week end con la Sprint Race, vogliamo continuare a migliorare” Il Mondiale 2025 di F1 torna in scena dopo una settimana di pausa. A Miami, in Florida, si terrà il sesto appuntamento del campionato e la Ferrari vuol dar seguito al primo podio stagionale, ottenuto dal monegasco Charles Leclerc in Arabia Saudita.A Gedda, il pilota del Principato ha dato una dimostrazione delle sue eccellenti qualità di guida, facendo la differenza e riuscendosi a inserire in una top-3 che dopo le qualifiche era complicata. Rossa in cerca di una stabilità, in quanto la SF-25 ha mostrato a tratti una buona performance, ma in generale è mancata di consistenza. Vedremo cosa accadrà negli States.Il Team Principal,, ha presentato il fine-settimana sul sito della scuderia di Maranello: “Dopo qualche giorno trascorso a Maranello, utile per analizzare i dati raccolti nella prima tripletta stagionale, siamoper scendere in pista a Miami, una gara particolare per molti aspetti, nella quale noi avremo modo di celebrare un anno di collaborazione con il nostro title partner HP“, le parole dell’ingegnere francese. 🔗 Oasport.it

